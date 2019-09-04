Политика
РБКБританские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
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Джонсон пригрозил парламенту Британии досрочными выборами из-за ситуации с Brexit
Московский Комсомолец18:14
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели качества сна
Новые «умные» часы Apple Watch смогут отслеживать показатели качества сна своего владельца.
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Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
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Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне
По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 115937 машин, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Автостат 05:41
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Авто
Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola
Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
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Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку
Короткий белый легкий топ с объемными рукавами открывал загорелый накачанный живот звездной красавицы.
Wday.ru 00:19
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за четыре года
Доля российских кинокартин в прокате России и СНГ оказалась рекордно низкой за последние четыре года.
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Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает
Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России.
Бомбардир.ру 01 сентября в 13:59
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru вчера в 06:30
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Финансы
Минтруд подготовил законопроект о бюджете ПФР на 2020 год
Проект посвящён бюджету ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Согласно документу, доходы фонда России в следующем году составят 9,002 триллиона рублей, расходы — 9,042 трлн против 8,612 трлн и 8,635 трлн в 2019 году.
Парламентская газета 09:02
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Транспорт
Рабочее движение открылось по новому съезду с ЗСД на севере Петербурга
Рабочее движение началось по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 16:17
Космос
В Сети появилось видео НЛО, пролетающего над жерлом вулкана в Мексике
Скот Уоринг снова удивил пользователей Сети новым видео. В ролике видно, как НЛО пролетает над жерлом вулкана в Мексике.
Территория новостей 16:01
Футбол
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока в матче со «Спартаком»
Левый защитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков стал лучшим игроком матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".
Газета.Ru 07:50
Общество
В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси
В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Происшествия
В США торговая сеть Walmart ограничит продажу оружия и боеприпасов
В США руководство торговой сети Walmart приняло решение прекратить продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.
Российская газета 17:55
Политика
Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности
Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru 06:57