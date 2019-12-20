Политика
Российская газетаБританские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit
Великобритания в пятницу стала на шаг ближе к выходу из Евросоюза. Депутаты Палаты общин сегодня впервые в истории одобрили законопроект о Brexit. До этого парламент четыре раза отклонял аналогичные законопроекты.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Наука
Ученые выяснили тайну истуканов на острове Пасхи
Жители острова Пасхи создали почти тысячу каменных истуканов из-за веры в то, что они помогут сохранить плодородие почв.
Политика
Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы
Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла предложенный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста.
Политика
Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»
Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Гаджеты
Появились первые изображения нового iPhone SE 2
В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Футбол
«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Происшествия
СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке
Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Кино
На Netflix стартовал сериал «Ведьмак»
Происшествия
Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Здоровье
Легендарному кардиохирургу Лео Бокерии исполняется 80 лет
22 декабря легендарный кардиохирург Лео Бокерия, подаривший тысячам пациентов второй день рождения, отметит свой праздник.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Теннис
Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Футбол
Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Футбол
Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Футбол
«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.