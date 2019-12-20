Политика

Российская газетаРоссийская газетаБританские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit

Великобритания в пятницу стала на шаг ближе к выходу из Евросоюза. Депутаты Палаты общин сегодня впервые в истории одобрили законопроект о Brexit. До этого парламент четыре раза отклонял аналогичные законопроекты.
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Британская палата общин одобрила законопроект о Brexit

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