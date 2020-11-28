Британские реактивные истребители Typhoon перехватили над Северным морем два российских самолета Ту-142, замеченных вблизи воздушной границы Великобритании. Об этом говорится на сайте королевских ВВС Великобритании. «Были перехвачены два российских самолета Ту-142 Bear F», — отмечается в сообщении.

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