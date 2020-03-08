Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБританские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142

Британские истребители Typhoon взлетели в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter Королевских ВВС.
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Британские ВВС поднимались в небо для сопровождения российской авиации

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