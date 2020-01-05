Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
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Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

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Ормузский пролив
Пролив
Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Оман. Длина пролива составляет около 90 морских миль, а ширина варьируется от 52 морских миль до 21 морской мили.
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