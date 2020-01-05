Армия и оружие
РИА НовостиБритания снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
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Британский флот снова начнет сопровождать суда в Ормузском проливе
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
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