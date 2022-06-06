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Британские рестораны Fish & Chips попросят рыбу у Норвегии из-за санкций

Чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России, владельцы кафе и ресторанов в Великобритании, в которых продают национальное блюдо Fish&Chips, собираются начать закупать рыбу в Норвегии.
Национальная служба новостей
Резкий рост цен на традиционное британское блюдо из жареной рыбы и картошки был вызван подорожанием электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы из-за событий на Украине.
РИА Новости
Стоимость удобрений для картофеля, поставляемого в основном из России, выросла в три раза.
РИА Новости
Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими.
РИА Новости

Подробнее о событии

Sky News: Из-за санкций рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу в Норвегии
Национальная служба новостей08:43
Британские рестораны Fish & Chips попросят рыбу у Норвегии из-за санкций
РБК09:52
Рестораторы Британии решили обратиться за рыбой к Норвегии из-за антироссийских санкций
Газета.Ru09:06
Sky News: Рестораны фиш-энд-чипс планируют закупать рыбу в Норвегии из-за санкций
Life.ru10:43
Рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу у Норвегии
ТУТ НЬЮС08:40
Телеканал Sky News: рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу у Норвегии из-за санкций
РИА Новости08:13
Sky News: рестораны Fish&Chips вынуждены порсить рыбу у Норвегии из-за санкций против России
ПРАЙМ08:08

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