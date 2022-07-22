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Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами

Рекомендации готовили Национальный центр экономических преступлений (NECC), межведомственное подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI).
РБК
Подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.
РБК
Подсанкционное лицо может заявить, что отказалось от актива, но «весьма вероятно», что оно сохранит свое влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников (физических лиц и компаний), подчеркивают авторы доклада.
РБК
Ограничения введены и против крупных компаний, в том числе «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, Уралвагонзавода, АЛРОСА, «Совкомфлота», «РусГидро», РЖД и других.
РБК

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