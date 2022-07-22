Рекомендации готовили Национальный центр экономических преступлений (NECC), межведомственное подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI).
Подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.
Подсанкционное лицо может заявить, что отказалось от актива, но «весьма вероятно», что оно сохранит свое влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников (физических лиц и компаний), подчеркивают авторы доклада.
Ограничения введены и против крупных компаний, в том числе «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, Уралвагонзавода, АЛРОСА, «Совкомфлота», «РусГидро», РЖД и других.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — сказал Игнатьев в интервью «РИА Новости».
Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии".