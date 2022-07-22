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Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами

После начала специальной военной операции России на Украине Великобритания ввела санкции против ряда российских граждан и компаний, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
РБК
Подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.
РБК
Рекомендации готовили Национальный центр экономических преступлений (NECC), межведомственное подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI).
РБК
Также может использоваться передача управления пакетами акций членам семьи или партнерам, снижают долю собственности ниже порога в 50%.
РБК

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В Британии криминалисты рассказали, как россияне обходят санкции
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