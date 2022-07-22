После начала специальной военной операции России на Украине Великобритания ввела санкции против ряда российских граждан и компаний, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.
Рекомендации готовили Национальный центр экономических преступлений (NECC), межведомственное подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI).
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.