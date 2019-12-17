Общество

ИзвестияИзвестияБританские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

REGNUM00:25

Названы самые опасные алкогольные напитки

URA.Ruвчера в 22:09

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

РИА Новостивчера в 15:45

Названы самые опасные алкогольные напитки

Lenta.ruвчера в 17:37

Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье

Комсомольская правдавчера в 16:23

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Известиявчера в 20:32

Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье

МИР 24вчера в 04:51
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Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ вчера в 14:00
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За неделю в Костромской области два человека заболели гриппом

Ранее стало известно о еще одном заболевшем – ребенке из Шарьинского района. У него выявлен «гонконгский» тип гриппа.
ГТРК Кострома вчера в 05:18
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
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Экономика

Онлайн-кинотеатр Tvzavr получит 2 млрд рублей от нового владельца

Руслан Кафтанатий сообщил «Ведомостям», что стал единственным владельцем онлайн-кинотеатра Tvzavr.
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Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru вчера в 12:06
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Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Политика

Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Московский Комсомолец 01:18
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новости вчера в 20:52
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Происшествия

Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову

Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Известия вчера в 04:11
Политика

Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу

Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Профиль вчера в 14:03
Экономика

Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Здоровье

Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Известия вчера в 08:20
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
Происшествия

В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении директора школы № 5 Улан-Удэ, где почти два года назад ученик напал на своих одноклассников.
Российская газета вчера в 20:51
Политика

Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину

Словакия увеличила запасы газа в своих хранилищах на случай сбоя поставок российского сырья через территорию Украины в 2020 году.
ГЛАС.RU вчера в 12:54
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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Армия и оружие

Боевики ИГ убили лидера арабского племени в Сирии

Политическая Экспертиза вчера в 16:52
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
РБК вчера в 20:40
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Вовк рассказала, что готовится выйти замуж

ФАН вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело 15 декабря в 12:30
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Авто

КамАЗ показал тягач нового поколения

Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Красная весна вчера в 10:06
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС вчера в 22:37
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
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В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

РИА Новости вчера в 09:45
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