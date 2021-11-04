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Британские ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Genetics.
РИА Новости
Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.
РИА Новости
Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев.
РЕН ТВ
Один из руководителей исследования профессор Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией, передает телеканал Sky News.
РИА Новости

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Ученые нашли ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
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