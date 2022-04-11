"Модели CEBR показывают падение реальных располагаемых доходов домохозяйств на 3% за 2022 год, эквивалентное потере 2320 фунтов стерлингов на домохозяйство, что приведет к самому большому падению уровня жизни с 1950-х годов", - отмечают исследователи.
Было бы правильно лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа», заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат.