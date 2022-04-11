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Британский CEBR предсказал падение уровня жизни в стране до уровня 1950-х годов

Согласно CEBR, "энергетический кризис сделает всех беднее в ближайшие месяцы".
РИА Новости
"Модели CEBR показывают падение реальных располагаемых доходов домохозяйств на 3% за 2022 год, эквивалентное потере 2320 фунтов стерлингов на домохозяйство, что приведет к самому большому падению уровня жизни с 1950-х годов", - отмечают исследователи.
РИА Новости
CEBR заявляет, что потребительские расходы ослабнут уже в ближайшие месяцы, тогда как количество неплатежеспособных предприятий уже растет.
Комсомольская правда
3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%.
Известия

Подробнее о событии

Британский CEBR предсказал падение уровня жизни в стране до уровня 1950-х годов
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