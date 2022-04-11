"Модели CEBR показывают падение реальных располагаемых доходов домохозяйств на 3% за 2022 год, эквивалентное потере 2320 фунтов стерлингов на домохозяйство, что приведет к самому большому падению уровня жизни с 1950-х годов", - отмечают исследователи.