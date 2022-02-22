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Британский МИД указал в качестве адреса подпавшего под санкции банка адрес ЦБ РФ

МИД Соединенного Королевства указал адресом банка "Россия", попавшего во вторник под британские санкции, адрес Центрального банка РФ.
ТАСС
В качестве адреса банка "Россия" указана "ул. Неглинная, 12, Москва", что соответствует адресу ЦБ РФ.
ТАСС
Тем временем настоящим адресом банка "Россия" является Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д. 2, лит. А.
ТАСС
Ещё санкции были наложены на Промсвязьбанк, банк «Россия», а также работающие в Крыму «Индустриальный сберегательный банк», «Черноморский банк развития и реконструкции» и Генбанк.
Плас

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