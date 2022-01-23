По данным западных СМИ, Россия перебросила к границе с Украиной более 100 тысяч военных, в Белом доме утверждали, что Москва в любой момент может использовать провокацию для оправдания начала военных действий.
График евро / доллара интервалами в 1 день Стратеги Bank of America прогнозируют укрепление доллара в течение 2022 года, поскольку сохраняющаяся высокая инфляция в США приводит к необходимости более быстрого по темам ужесточения денежно-кредитной политики и повышению реальных процентных ставок.
Ставки по ипотечным кредитам в США вновь обновили рекордные уровни с марта 2020 года на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.