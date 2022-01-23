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Британский МИД заявил о планах Кремля привести к власти на Украине пророссийские силы

МИД Великобритании утверждает
, что Кремль разрабатывает план по приведению к власти в Украине лояльного к России руководства.
Весьма
Москва пытается привести к власти на Украине "пророссийского лидера", в качестве кандидата рассматривается бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, утверждает МИД Великобритании.
Радио Sputnik
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию деэскалировать ситуацию, «прекратить свои кампании агрессии и дезинформации» и пойти по пути дипломатии.
Forbes
По данным западных СМИ, Россия перебросила к границе с Украиной более 100 тысяч военных, в Белом доме утверждали, что Москва в любой момент может использовать провокацию для оправдания начала военных действий.
Дождь
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Подробнее о событии

Великобритания заявила о планах Кремля установить пророссийскую власть на Украине
RTVI03:28
Великобритания сообщила о планах Москвы установить пророссийскую власть в Украине. МИД России назвал это «чушью»
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Национальная служба новостей03:03
МИД Британии заявил о планах Кремля установить пророссийскую власть на Украине
Ведомости03:03
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Neva.Today02:38
МИД Британии: Москва планирует установить на Украине «пророссийское правительство» и уже подобрала первого кандидата
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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