Rockstar Games выпустит сборник Grand Theft Auto 7 декабря

Студия анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition в октябре этого года, в него войдут следующие игры: GTA III GTA Vice City GTA San Andreas По информации инсайдеров, это будут ремастеры на движке Unreal Engine 5.