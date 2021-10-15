"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.
Самопровозглашенная Луганская народная республика отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
Студия анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition в октябре этого года, в него войдут следующие игры: GTA III GTA Vice City GTA San Andreas По информации инсайдеров, это будут ремастеры на движке Unreal Engine 5.