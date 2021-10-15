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Британский депутат Дэвид Эймс умер после нападения в приемной своего округа

Британский депутат от Консервативной партии Дэвид Эммес скончался после нападения мужчины с ножом.
Фонтанка.Ру
Инцидент произошел в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.
BFM.ru
25-летний подозреваемый в нападении задержан.
РЕН ТВ
Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года.
ТАСС

Подробнее о событии

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