Британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу, заявила парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин.
Газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС, Анкара готова быть частью этого процесса, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО "Российские железные дороги" для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобильность") оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта высокоскоростных поездов, следует из опубликованного определения суда.
По мнению научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня, отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы довольно быстро сгладится за счет роста предложений из других государств, поставляющих зерно: России, Канады и стран Европы.