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Британский депутат Маклин посоветовала гражданам на фоне роста цен больше работать

Британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу, заявила парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин.
РИА Новости
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды.
РИА Новости
В начале апреля появилась информация, что в Великобритании цены на овощи и фрукты выросли на 30%, а на растительное масло - на 50-70%.
Комсомольская правда
Банк Англии повысил свой прогноз по инфляции до 10,25% по итогам 2022 года, что может стать историческим рекордом.
ИА Красная Весна

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Sky News: Британцам посоветовали больше работать из-за роста цен в стране
Национальная служба новостей07:17
Замминистра МВД Британии посоветовала гражданам больше работать из-за роста цен
Газета.Ru07:14
Парламентарий Маклин на фоне роста цен посоветовала британцам больше работать
РИА Новости06:40
Член парламента Маклин порекомендовала британцам на фоне кризиса больше работать
РЕН ТВ07:10
Замглавы МВД Британии посоветовала согражданам больше работать из-за роста цен
Комсомольская правда07:04
Британский парламент предложил гражданам больше работать на фоне роста цен
Экономика сегодня06:55
Британский депутат Маклин посоветовала гражданам на фоне роста цен больше работать
Lenta.ru07:13

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