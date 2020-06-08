Политика
ИзвестияБританский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа
Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
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В Великобритании назвали предательством поддержку Германией «Северного потока — 2»
Московский Комсомолец00:12
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Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Кино
Режиссер «Чернобыля» займется экранизацией The Last of Us для HBO
Йохан Ренк, снявший все серии "Чернобыля", примет участие в экранизации компьютерной игры The Last of Us для телеканала HBO.
Народные новости вчера в 16:01
Общество
Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова
Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:58
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Авто
«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Футбол
Педро может перейти в «Валенсию»
Полузащитник "Челси" Педро может вернуться в Испанию, утверждает Diario Sport.Сообщается, что 33-летний футболист может присоединиться к "Валенсии" этим летом на правах свободного агента, но для этого хавбеку придется пойти на снижение зарплаты.
Soccer.ru вчера в 04:20
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Известия 06 июня в 05:31
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек
Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:28
Общество
Сроки подачи документов в колледжи продлили
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
Игры
В Crucible будут закрыты два из трех режимов игры
Изменения коснутся и технических характеристик данного режима – они будут усовершенствованы.
Деловое.ТВ 06 июня в 14:15
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59