Политика

ИзвестияИзвестияБританский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа

Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
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В Великобритании назвали предательством поддержку Германией «Северного потока — 2»

Московский Комсомолец00:12

Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа

Известия01:38

Германию обвинили в предательстве из-за «Северного потока - 2»

РЕН ТВ00:32

Великобритания обвинила ФРГ в «измене» из-за «Северного потока-2»

Профиль00:24

Британия обвинила ФРГ в предательстве из-за «Северного потока — 2»

Телеканал 360°01:48

Германию в Лондоне обвинили в предательстве из-за «Северного потока — 2»

News.ru00:11

Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за российского газа

РИА Новостивчера в 23:52
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Кино

Актер Михаил Кокшенов скончался

VSE42.RU 05 июня в 06:47
1,6K
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
2K
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,4K
Происшествия

Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Кино

Режиссер «Чернобыля» займется экранизацией The Last of Us для HBO

Йохан Ренк, снявший все серии "Чернобыля", примет участие в экранизации компьютерной игры The Last of Us для телеканала HBO.
Народные новости вчера в 16:01
19
Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
92
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
39
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова

Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:58
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Авто

«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
275
Футбол

Педро может перейти в «Валенсию»

Полузащитник "Челси" Педро может вернуться в Испанию, утверждает Diario Sport.Сообщается, что 33-летний футболист может присоединиться к "Валенсии" этим летом на правах свободного агента, но для этого хавбеку придется пойти на снижение зарплаты.
Soccer.ru вчера в 04:20
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
84
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Известия 06 июня в 05:31
585
Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
11
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
1,1K
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
1,2K
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек

Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:28
5
Общество

Сроки подачи документов в колледжи продлили

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Взгляд.ру вчера в 08:15
32
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
2
Игры

В Crucible будут закрыты два из трех режимов игры

Изменения коснутся и технических характеристик данного режима – они будут усовершенствованы.
Деловое.ТВ 06 июня в 14:15
1
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
2
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
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