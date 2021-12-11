Как считает O'Нилл, еще до пандемии было ясно, что " мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя" и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП.