Как считает O'Нилл, еще до пандемии было ясно, что " мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя" и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП.
Дело в том, что, создав мягкие финансовые условия, центральные банки способствуют усилению подозрений, что плоды современного капитализма предназначены в первую очередь для тех немногих привилегированных, кто обладает активами.
По данным «Центральной службы новостей», 25-летняя Лурдес Чикконе Леон, начинающий модельер и фэшн-блогер, дочь американской исполнительницы Мадонны, приняла участие в провокационной фотосессии для нового выпуска журнала «PAPER».