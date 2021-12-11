Будьте в Плюсе

Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год

Попытки дать прогнозы по развитию экономики на 2022 год, вероятнее всего, обернутся провалом, считает британский экономист Джим O'Нилл.
Российская газета
Большая доля инфляционного давления может быть связана со сбоями в поставках и с быстрым восстановлением экономики во многих странах.
ПРАЙМ
Как считает O'Нилл, еще до пандемии было ясно, что " мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя" и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП.
Российская газета
Дело в том, что, создав мягкие финансовые условия, центральные банки способствуют усилению подозрений, что плоды современного капитализма предназначены в первую очередь для тех немногих привилегированных, кто обладает активами.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год
Российская газетавчера в 14:10
Экономист O’Нилл: люди должны быть готовы экономическим трудностям в мире в 2022 году
Banki Loansвчера в 10:51
Экономист Джим O’Нилл: в 2022 году мир ждёт множество проблем
Live24вчера в 06:19
В Великобритании экономист Джим O’Нилл дал шокирующий прогноз на 2022 год
Solenka.infoвчера в 10:01
Project Syndicate: невозможно делать прогнозы на 2022 год
Территория новостейвчера в 09:32
Экономист дал шокирующий прогноз на 2022 год
Рамблервчера в 10:15
Британский экономист Джим O’Нилл: не берусь делать прогнозы на 2022 год
ИноСМИвчера в 02:40

Интересное

25-летняя дочь певицы Мадонны снялась в откровенной фотосессии

По данным «Центральной службы новостей», 25-летняя Лурдес Чикконе Леон, начинающий модельер и фэшн-блогер, дочь американской исполнительницы Мадонны, приняла участие в провокационной фотосессии для нового выпуска журнала «PAPER».
Моя Москва.онлайн10 декабря в 02:37

«В следующие 5 лет „Зенит“ выиграет минимум 3 титула». Интервью Данко Лазовича о России и жизни после футбола

Бывший футболист «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович считает, что его бывшая команда не только выиграет в предстоящей игре, но и в четвёртый раз подряд возьмёт золотые медали РПЛ.
Metaratingsвчера в 07:52

Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится, УЕФА откроет дисциплинарное дело

Дисциплинарный комитет УЕФА откроет дело в отношении несостоявшегося матча 6-го тура групповой стадии Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн», информирует Sky Sports со ссылкой на УЕФА.
Спорт-Экспрессвчера в 04:58