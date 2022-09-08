Инфо24Британский фунт упал до самого низкого значения по отношению к доллару за последние 37 летБританский фунт упал до самого низкого значения по отношению к доллару США с 1985 года, сообщает британский телеканал CNBC.Инфо24По состоянию на 18.18 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1468 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1516 доллара.ПРАЙМНа курс фунта стерлингов влияет как укрепление американской валюты, так и экономическая ситуация в самой Великобритании, пишет The Wall Street Journal.Quote.RuПозиции фунта подрывает неопределенность как в отношении экономической политики, которую будет проводить следующий премьер-министр Великобритании, так и в отношении способности Банка Англии контролировать фантастически высокую инфляцию.Profinance.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКурс фунта стерлингов к доллару снизился до 0,8% на фоне новостей о королеве Елизавете IILenta.ru10:50Британский фунт упал до самого низкого значения по отношению к доллару за последние 37 летИнфо2404:13Курс фунта стерлинга к доллару вырос на 0,7 процентаМосковский Комсомолец6 сентября в 09:12Как при Тэтчер. Победа Трасс обрушила фунт до минимума 80-х годов — CNBCИА Красная Веснавчера в 14:24Курс фунта стерлингов опускался к доллару до минимума с 1985 годаПРАЙМвчера в 11:26Британский фунт с приходом Трасс к власти упал до минимума эпохи ТэтчерRTVI17:46Британский фунт подрос на новостях, но не отыграл предыдущего паденияREGNUM6 сентября в 06:26Показать ещёОценить53Поделиться