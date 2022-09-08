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Британский фунт упал до самого низкого значения по отношению к доллару за последние 37 лет

Британский фунт упал до самого низкого значения по отношению к доллару США с 1985 года, сообщает британский телеканал CNBC.
Инфо24
По состоянию на 18.18 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1468 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1516 доллара.
ПРАЙМ
На курс фунта стерлингов влияет как укрепление американской валюты, так и экономическая ситуация в самой Великобритании, пишет The Wall Street Journal.
Quote.Ru
Позиции фунта подрывает неопределенность как в отношении экономической политики, которую будет проводить следующий премьер-министр Великобритании, так и в отношении способности Банка Англии контролировать фантастически высокую инфляцию.
Profinance.ru

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