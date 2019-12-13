Курс британского фунта к доллару вырос после публикации результатов экзит-поллов по выборам в парламент Великобритании. Фунт вырос на 2,2%, до $1,3. Как пишет Financial Times, это самый большой подъем британской валюты с июня 2018 года.

Британский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах

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