Экономика
КоммерсантъБританский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах
Курс британского фунта к доллару вырос после публикации результатов экзит-поллов по выборам в парламент Великобритании. Фунт вырос на 2,2%, до $1,3. Как пишет Financial Times, это самый большой подъем британской валюты с июня 2018 года.
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Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx
Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт вокруг компании Nginx, права на разработки которой заявил Rambler, сообщает Forbes.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Политика
Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти
В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Футбол
«Тренер-убийца». Карпин пошутил над своим помощником
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Космос
NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса
На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Авто
Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году
Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Общество
БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Общество
Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Футбол
Гончаренко раскрыл, что пишет в записках футболистам
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок для своих подопечных, которые передаются игрокам по ходу матча.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.