Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБританский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах

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Курс британского фунта к доллару вырос после публикации результатов экзит-поллов по выборам в парламент Великобритании. Фунт вырос на 2,2%, до $1,3. Как пишет Financial Times, это самый большой подъем британской валюты с июня 2018 года.
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Британский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах

Коммерсантъвчера в 18:54

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В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, который предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году

Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
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Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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