Lenta.ruБританский генерал Бэрронс заявил, что в НАТО не готовы к военному конфликту с РоссиейНАТО не готово к вооруженному конфликту с Россией.Lenta.ruРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиКак заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.РИА НовостиГлавной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВоенное обозрениеВоенное обозрениеPravda.RuПервое Студенческое агентствоНародные новостиПодробнее о событииБританский генерал Бэрронс заявил, что в НАТО не готовы к военному конфликту с РоссиейLenta.ru08:22Британский генерал объяснил, почему НАТО избегает войны с РоссиейОбщественная служба новостей07:29Британский генерал назвал причину нежелания НАТО вступать в прямой конфликт с РоссиейВоенное обозрение08:14Британский генерал Бэрронс: НАТО избегает войны с РФ, так как не готова к нейNVL07:49Британский генерал объяснил боязнь НАТО конфликта с Россией неготовностью блокаPravda.Ru07:41Британский генерал Бэрронс объяснил стремление НАТО избежать войны с РФ неготовностью к нейBanki Loans08:19Британский генерал Бэрронс: НАТО избегает войны с Россией, так как не готова к нейРИА Новости07:10Показать ещёОценить144Поделиться