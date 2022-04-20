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Британский генерал Бэрронс заявил, что в НАТО не готовы к военному конфликту с Россией

НАТО не готово к вооруженному конфликту с Россией.
Lenta.ru
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости
Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости

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Британский генерал Бэрронс заявил, что в НАТО не готовы к военному конфликту с Россией
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