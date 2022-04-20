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Британский генерал Бэрронс заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

Североатлантический альянс стремится избежать конфронтации с Россией, поскольку не готов к нему.
RT на русском
Как ранее отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, однако продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.
РИА Новости
Как сообщил Бэрронс, на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет поставлен вопрос о восстановлении политического равновесия с Россией, чтобы Москва «больше не думала, что может диктовать свои условия для диалога с блоком».
iReactor
24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе.
Известия

Подробнее о событии

Британский генерал Бэрронс считает, что НАТО не готов к полноценному конфликту с Россией
Комсомольская правда09:07
Британский генерал Бэрронс сообщил о неготовности НАТО к конфликту с Россией
РИА Новости07:10
Британский генерал Бэрронс заявил о неготовности НАТО к войне с Россией
Life.ru08:59
Британский генерал Бэрронс заявил, что НАТО не готово к войне с Россией
Московский Комсомолец08:59
Британский генерал Бэрронс заявил, что НАТО избегает конфликта с Россией, так как не готово к нему
Известия08:41
Британский генерал Бэрронс усомнился в готовности НАТО к военному конфликту с Россией
Lenta.ru08:22
Британский генерал Бэрронс заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией
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