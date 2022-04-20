Как ранее отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, однако продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.
Как сообщил Бэрронс, на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет поставлен вопрос о восстановлении политического равновесия с Россией, чтобы Москва «больше не думала, что может диктовать свои условия для диалога с блоком».
«Подчеркну: эти меры идут вразрез с принципами ВТО, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги»,-- сказал господин Путин на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса.