Политика

РИА НовостиРИА НовостиБританский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией

Известиявчера в 19:24

Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

РБКвчера в 16:37

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

РИА Новостивчера в 21:23

В Британии заявили об угрозе новой «Большой игры» с Россией

URA.Ruвчера в 22:32

В Британии предупредили об угрозе новой большой игры с Россией

RT на русском00:34

Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ

Life.ruвчера в 20:53

Британский военачальник предупредил о новой угрозе «Большой игры» с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:44
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Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Энергетика

Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай

"Газпром" в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи, которые могут стать базой для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию, следует из комментария зампреда правления компании Виталия Маркелова.
РИА Новости вчера в 07:55
Политика

Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Общество

В Японии хотят слить радиоактивную воду с «Фукусимы-1» в океан

Воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», содержащую тритий и другие вещества, могут утилизировать, слив в Тихий океан.
Газета Кемерова вчера в 17:22
Экономика

Названы самые популярные финансовые продукты у россиян

Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика

В России увеличат детские пособия

В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.
Газета.Ru 09 сентября в 12:03
Гаджеты

Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Хоккей

Евгений Малкин рассказал, почему ему сложно жить в США

РИА Новости вчера в 16:11
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Газета.Ru вчера в 20:53
Экономика

Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей

Известия вчера в 14:00
Происшествия

Более 30 паломников погибли в давке в Ираке

31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.
Интерфакс вчера в 16:42
Происшествия

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Виторган высмеял свадебное приглашение Собчак и Богомолова

Экспресс газета вчера в 08:12
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Хоккей

Бобровский представил шлем на предстоящий сезон НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал фото шлема, в котором будет выступать в предстоящем сезоне НХЛ.
Матч ТВ вчера в 23:44
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Армия и оружие

Бижев: войска стран СНГ успешно испытали Объединенную систему ПВО

Sputnik Кыргызстан 09 сентября в 02:59
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РБК 00:05
Политика

Путин уволил 30 генералов и полковников

В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Наука

Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров

Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru вчера в 15:40
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре

Наша версия вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире снялась обнаженной для Playboy

Модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy, а одной из пикантной фотографией она поделилась на своей странице в Instagram, сообщает «Дни.ру».
Слово и Дело вчера в 22:56
Общество

В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru вчера в 13:16
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