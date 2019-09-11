Политика
РИА НовостиБританский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский военачальник предупредил о новой угрозе «Большой игры» с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Энергетика
Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай
"Газпром" в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи, которые могут стать базой для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию, следует из комментария зампреда правления компании Виталия Маркелова.
РИА Новости вчера в 07:55
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Общество
В Японии хотят слить радиоактивную воду с «Фукусимы-1» в океан
Воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», содержащую тритий и другие вещества, могут утилизировать, слив в Тихий океан.
Газета Кемерова вчера в 17:22
Экономика
Названы самые популярные финансовые продукты у россиян
Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
В России увеличат детские пособия
В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.
Газета.Ru 09 сентября в 12:03
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Хоккей
Евгений Малкин рассказал, почему ему сложно жить в США
РИА Новости вчера в 16:11
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Экономика
Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей
Известия вчера в 14:00
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.
Интерфакс вчера в 16:42
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Виторган высмеял свадебное приглашение Собчак и Богомолова
Экспресс газета вчера в 08:12
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Хоккей
Бобровский представил шлем на предстоящий сезон НХЛ
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал фото шлема, в котором будет выступать в предстоящем сезоне НХЛ.
Матч ТВ вчера в 23:44
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Армия и оружие
Бижев: войска стран СНГ успешно испытали Объединенную систему ПВО
Sputnik Кыргызстан 09 сентября в 02:59
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru вчера в 15:40
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире снялась обнаженной для Playboy
Модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy, а одной из пикантной фотографией она поделилась на своей странице в Instagram, сообщает «Дни.ру».
Слово и Дело вчера в 22:56
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru вчера в 13:16