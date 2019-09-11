с чего всё началось

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

Футбол Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020 Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.

Политика В Кремле прокомментировали отставку Болтона Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Политика Семья «агента ЦРУ» Смоленкова сбежала из дома в США Семья Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором ЦРУ, вывезенным в 2017 году из РФ в США, в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд (штат Виргиния) при виде журналиста, передает «РИА Новости» со ссылкой на владельца дома напротив Грега Талли.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Общество Россияне стали реже разводиться из-за бедности В России люди разводятся чаще, чем в других странах.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Политика Россия подготовит ответ на новые санкции США Россия зеркально ответит на новые санкции США против двух следователей из Сургута, сообщает «Коммерсантъ».

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Шоу-бизнес Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.