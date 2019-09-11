Политика
РИА НовостиБританский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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с чего всё началось
Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.Life.ruвчера в 20:53
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Британский военачальник предупредил о новой угрозе «Большой игры» с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Футбол
Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020
Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.
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Политика
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Политика
В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Семья «агента ЦРУ» Смоленкова сбежала из дома в США
Семья Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором ЦРУ, вывезенным в 2017 году из РФ в США, в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд (штат Виргиния) при виде журналиста, передает «РИА Новости» со ссылкой на владельца дома напротив Грега Талли.
Rambler News Service 03:57
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
РИА Новости 06:55
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Политика
Россия подготовит ответ на новые санкции США
Россия зеркально ответит на новые санкции США против двух следователей из Сургута, сообщает «Коммерсантъ».
Expert.ru 06:41
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
США устроили боевикам огненный шторм и сняли его на видео
Отмечалось, что его координировали с иракскими силовиками. «Российская газета» назвала заснятое огненным штормом.
Lenta.ru 06:56
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Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Шоу-бизнес
Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак
Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Происшествия
Пьяная компания на ВАЗе влетела в автобус возле Монахова пруда
Возле поворота на Монахов пруд ВАЗ-2112 столкнулся с автобусом маршрута №251.
КП - Саратов 05:58
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12