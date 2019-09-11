Политика

РИА НовостиРИА НовостиБританский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

РИА Новостивчера в 21:23

Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией

Известиявчера в 19:24

Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

РБКвчера в 16:37

В Британии заявили об угрозе новой «Большой игры» с Россией

URA.Ruвчера в 22:32

В Британии предупредили об угрозе новой большой игры с Россией

RT на русском00:34

Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ

Life.ruвчера в 20:53

Британский военачальник предупредил о новой угрозе «Большой игры» с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:44
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Происшествия

Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье

В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
Интерфакс 01:09
Политика

Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

На Камчатке арестовали утопившую своих детей женщину

Российская газета вчера в 21:48
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября.
Известия вчера в 22:39
Происшествия

Пожар на складе под Нижним Новгородом полностью ликвидирован

В Богородском районе Нижегородской области полностью ликвидирован пожар на промзоне склада горюче-смазочных материалов.
Газета.Ru 00:47
Политика

Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика

Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений об административных штрафах на сумму около 2 млн руб. Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.
Коммерсантъ 00:59
Происшествия

Около 40 человек потеряли имущество при пожаре на ферме на Кубани

ТАСС вчера в 06:32
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане

Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика

CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия

У посольства США в Кабуле произошел взрыв в годовщину 11 сентября

Известия вчера в 17:26
Политика

Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Культура

Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Футбол

Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Армия и оружие

Польский полковник отдал приказ о нормах женского макияжа в разведполку

Командир Варминского полка полковник Радослав Цинек отметил, что женщины-военнослужащие должны принять армейское единообразие не только в плане ношения военной формы, но и в плане использования макияжа.
Военное обозрение 02:13
Теннис

Бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Бразильский теннисист Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию по обвинению в причастности к договорным матчам, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста

Байкал24 вчера в 10:23
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Эхо Москвы 02:32
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
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