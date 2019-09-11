"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

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