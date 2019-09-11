с чего всё началось

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

Политика Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Происшествия Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Армия и оружие Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30 Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.

Здоровье В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.

Общество Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Медведев: Россия не станет просить Запад об отмене санкций По словам премьера, РФ может рассмотреть ответные меры, если руководство Еврокомиссии, либо какие-то другие страны решатся отменить санкции.

Авто Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире Концепт самого проходимого внедорожника в мире показали на Франкфуртском автосалоне.

Политика В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.

Энергетика Нефтяники получили 140 млрд рублей за дешёвый бензин Правительство выделило нефтяникам в общей сложности около 140 млрд рублей в качестве компенсации для сдерживания роста цен на бензин.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Авто Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.

Происшествия Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.

Армия и оружие Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.

Политика Госдума обсудит право сбивать дроны Сегодня, 11 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники, передает корреспондент ИА REGNUM.