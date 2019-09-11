Политика
РИА НовостиБританский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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с чего всё началось
Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.Life.ruвчера в 20:53
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Британский военачальник предупредил о новой угрозе «Большой игры» с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:50, Вашингтон
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
РБК 06:56
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30
Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
Avia.pro 05:38
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Политика
Медведев: Россия не станет просить Запад об отмене санкций
По словам премьера, РФ может рассмотреть ответные меры, если руководство Еврокомиссии, либо какие-то другие страны решатся отменить санкции.
Росбалт 07:16
Авто
Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире
Концепт самого проходимого внедорожника в мире показали на Франкфуртском автосалоне.
Российская газета 05:04
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
В Канаде Boeing-737 совершил вынужденную посадку
REGNUM вчера в 18:31
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей за дешёвый бензин
Правительство выделило нефтяникам в общей сложности около 140 млрд рублей в качестве компенсации для сдерживания роста цен на бензин.
News.ru 08:08
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Авто
Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ
Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 08:53
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Происшествия
Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе
Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
ТАСС 07:58
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
Газета.Ru 07:01
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Политика
Госдума обсудит право сбивать дроны
Сегодня, 11 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:54
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21