Политика

РИА НовостиРИА НовостиБританский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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с чего всё началось
Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

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Британский военачальник предупредил о новой угрозе «Большой игры» с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:44
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