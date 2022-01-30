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Британский инвестиционный фонд Somerset Capital Management продал акции Сбербанка

Компания избавилась от ценных бумаг российского кредитного учреждения на фоне обострения отношений между Россией и Западом.
Эхо Москвы
По информации издания, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент Великобритании.
ТАСС
В минувшую субботу в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки.
Взгляд.ру
В прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Telegraph: британский инвестфонд избавился от акций Сбербанка
News.ru18:21
Британский инвестфонд осенью продал акции Сбербанка на фоне эскалации вокруг Украины
Коммерсантъ18:16
На фоне напряженности на Украине британский инвестор продал акции Сбербанка
ИА Красная Весна17:45
Британский инвестиционный фонд Somerset Capital Management продал акции Сбербанка
Эхо Москвы17:13
Telegraph: британский инвестфонд продал акции Сбербанка на фоне разногласий РФ и Запада
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