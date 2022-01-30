Эхо МосквыБританский инвестиционный фонд Somerset Capital Management продал акции СбербанкаКомпания избавилась от ценных бумаг российского кредитного учреждения на фоне обострения отношений между Россией и Западом.Эхо МосквыПо информации издания, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году после того, как был впервые избран в парламент Великобритании.ТАССВ минувшую субботу в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки.Взгляд.руВ прошлую среду Госдеп США пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину.Взгляд.руЧитать далееСвернутьПодробнее о событииTelegraph: британский инвестфонд избавился от акций СбербанкаNews.ru18:21Британский инвестфонд осенью продал акции Сбербанка на фоне эскалации вокруг УкраиныКоммерсантъ18:16На фоне напряженности на Украине британский инвестор продал акции СбербанкаИА Красная Весна17:45Британский инвестиционный фонд Somerset Capital Management продал акции СбербанкаЭхо Москвы17:13Telegraph: британский инвестфонд продал акции Сбербанка на фоне разногласий РФ и ЗападаТАСС16:13Показать ещёОценить3Поделиться