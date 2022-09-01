RT на русскомБританский инвестор Грэнтэм не исключил краха американского фондового рынкаБританский инвестор-миллиардер Грэнтэм заявил, что резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США.Российская газета«Нынешний суперпузырь характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственным настроем Федеральной резервной системы», — заявил Грэнтэм.Lenta.ruПо мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации.РИА Новости13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.ИзвестияЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаИзвестияQuote.RuЦарьградРЕН ТВРИА ТВОИ НовостиРидусПодробнее о событииНа фондовом рынке США скоро лопнет «суперпузырь» — финансистИА Красная Весна14:36Британский инвестор Грэнтэм не исключил краха американского фондового рынкаRT на русском15:38Инвестор-миллиардер Грэнтэм: резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка СШАLenta.ru14:50Британский инвестор Грэнтэм указал на признак скорого краха фондового рынка СШАРЕН ТВ16:10Британский инвестор Грэнтэм: резкий рост цен указывает скорый крах фондового рынка СШАРИА Новости14:24«Худшее впереди». Предсказавший кризисы инвестор о сдувании «суперпузыря»Quote.Ru12:26Джереми Грэнтэм предупреждает, что «супер-пузырь» на рынке акций еще не лопнулProfinance.ru09:01Показать ещёОценить218Поделиться