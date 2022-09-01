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Британский инвестор Грэнтэм не исключил краха американского фондового рынка

Британский инвестор-миллиардер Грэнтэм заявил, что резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США.
Российская газета
«Нынешний суперпузырь характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственным настроем Федеральной резервной системы», — заявил Грэнтэм.
Lenta.ru
По мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации.
РИА Новости
13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.
Известия

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