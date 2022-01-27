ПолитРоссияБританский инвестор Грэнтэм призвал готовиться к затяжному экономическому кризисуИзвестный американский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал возникновение «суперпузыря» на рынке акций США.Инвест-ФорсайтЛегендарный инвестор Джереми Грэнтэм рассказал, что мировую экономику ждут скачок инфляции и дефицит рабочей силы.Главный региональныйГрэнтэм добавил, что на фоне нехватки сырья представители поколения беби-бумеров (те, кто родились в период с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, а рождаемость сокращается.Lenta.ruТакже инвестор говорил о грядущем крахе доткомов в 2001 году и прогнозировал мировой экономический кризис в 2008 году.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияАБНiReactorNewInformНародные новостиИнвест-ФорсайтГлавный региональныйInfinicaЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииИнвестор Джереми Грэнтэм предсказал скорый крах мировой экономикиФАНвчера в 04:18Знаменитый инвестор предрек крах мировой экономикиАБНвчера в 03:15Британский инвестор Грэнтэм спрогнозировал крупнейший обвал экономикиInfinicaвчера в 03:45Грандиозный обвал мировой экономики спрогнозировали в ВеликобританииЭкономика сегоднявчера в 04:08Инвестор Грэнтэм предрек мировой экономике «грандиозный обвал»Banki Loansвчера в 03:01Легендарный инвестор Джереми Грэнтэм предсказал грандиозный обвал мировой экономикиLenta.ruвчера в 01:38Акциям США предсказали медвежий рынок на десятилетияExpert.ru26 января в 13:22Показать ещёОценить59Поделиться