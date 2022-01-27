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Британский инвестор Грэнтэм призвал готовиться к затяжному экономическому кризису

Известный американский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал возникновение «суперпузыря» на рынке акций США.
Инвест-Форсайт
Легендарный инвестор Джереми Грэнтэм рассказал, что мировую экономику ждут скачок инфляции и дефицит рабочей силы.
Главный региональный
Грэнтэм добавил, что на фоне нехватки сырья представители поколения беби-бумеров (те, кто родились в период с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, а рождаемость сокращается.
Lenta.ru
Также инвестор говорил о грядущем крахе доткомов в 2001 году и прогнозировал мировой экономический кризис в 2008 году.
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