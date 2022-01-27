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Британский инвестор Грэнтэм спрогнозировал крупнейший обвал экономики

Инвестор Джереми Грэнтэм предсказал масштабный обвал мировой экономики.
Деловое.ТВ
Миру следует быть готовым к замедлению мировой экономики, нехватке рабочей силы и большому витку инфляции.
Infinica
Представители поколения беби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, рождаемость сокращается, при этом обостряется геополитическая напряженность.
Газета.Ru
Джереми Грэнтэм — один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире.
Lenta.ru

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