Политика
Газета.RuБританский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских
Как отмечается, к кибернападениям якобы причастны российские хакеры из группы Turla. В докладе говорится, что они взломали компьютеры в более чем в 35 странах, включая Великобританию. По версии британского центра, кибератаки были выполнены таким образом, что их след вел к иранским группировкам.
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Согласно отчету разведки двух стран, группировка Turla, которую власти Чехии и Эстонии обвиняют в работе на ФСБ, использовала инфраструктуру и методы взлома иранской группировки Oilrig, которую западные спецслужбы связывают с правительством Ирана.Коммерсантъ04:19
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Общество
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NewInform 19 октября в 05:48
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Коммерсантъ 03:04
Происшествия
Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
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Происшествия
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Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru 05:36
Авто
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Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
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Общество
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РИА Новости 07:36
Армия и оружие
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РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
REGNUM вчера в 13:32
Экономика
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ИА Новороссия 04:33
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Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
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Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
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Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора".
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