с чего всё началось

Как отмечается, к кибернападениям якобы причастны российские хакеры из группы Turla. В докладе говорится, что они взломали компьютеры в более чем в 35 странах, включая Великобританию. По версии британского центра, кибератаки были выполнены таким образом, что их след вел к иранским группировкам.

Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

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