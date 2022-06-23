Будьте в Плюсе

Британский министр Квартенг: объемы импорта газа из России снизились на 75 процентов

Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом.
Национальная служба новостей
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
ПРАЙМ
Однако сам министр считает, что "газовый кризис не был порожден … войной (на Украине)".
ПРАЙМ
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Великобритания сократила объем импорта газа из России на 75%
Газета.Ru08:53
Великобритания снизила объемы импорта газа из России на 75%
БИЗНЕС Online08:43
Британский министр Квартенг: объемы импорта газа из России снизились на 75 процентов
РИА Новости08:31
Показать все источники

Интересное

Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет

Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости07:26

Вице-канцлер Хабек объявил, что ФРГ вводит второй уровень режима предупреждения ЧС по газу

Германия повысила до второго уровень предупреждения режима ЧС по газу, сообщил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек, передает Welt.
РБК05:20

Цена бензина Аи-95 на бирже в России упала на 5%, до 43,3 тыс. руб

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала на 4,7%, до 43 301 рубля за тонну.
РЕН ТВ08:48

Аналитик Митрахович назвал причины роста спотовой цены газа в Европе

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал данные о том, что впервые с марта спотовая цена газа в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м.
RT на русском08:41

Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» на сентябрь-ноябрь

Ранее в 2015 г. Госдума уже принимала закон, который устанавливал повышающие коэффициенты (так называемые "нашлепки" на НДПИ) для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли, что по, данным Минфина, должно было принести в бюджет РФ доходы в размере 340 млрд рублей в год.
Интерфакс21 июня в 05:50

Лицензии на Тамбейскую группу оформлены на СП с «РусГазДобычей» «Газпром добыча Тамбей»

Лицензии на месторождения Тамбейской группы – Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское – 22 июня переоформлены на совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" ООО "Газпром добыча Тамбей", свидетельствуют материалы Росгеолфонда.
Интерфакс08:22

«Нефтяной баланс»: экономист оценил доминирование российской нефти в Азии

Китай и Индия, которые считались основными покупателями иракской нефти в Азии, стали чаще предпочитать топливо из России.
Радио Sputnik07:02

Reuters: производители горючего в США хотят убедить Белый дом не запрещать экспорт

Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с ростом цен на топливо, сообщили агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники.
ПРАЙМвчера в 13:53

Аналитик Деев заявил, что Китай будет требовать скидку на российский чугун

Импорт чугуна в Китай вырос на 64,4% в мае по сравнению с апрелем, до 80,32 тысячи тонн.
ПРАЙМ07:09

Каленков: разрыв с Европой позволяет уйти от «экологизма» и заняться газификацией

Каленков отметил в связи с этим, что разрыв связей с Европой позволил России начать переход от "натиска экологизма" к более спокойным и взвешенным позициям и пересмотреть стратегию развития энергетики.
РИА Новостивчера в 07:26

Чешские власти направят €2,64 млрд на покрытие расходов граждан и фирм на энергию

Правительство Чехии выделит 66 млрд крон (около €2,64 млрд) на покрытие части расходов коммерческих компаний и жителей республики на оплату счетов за энергию в течение предстоящего с октября отопительного сезона.
ТАССвчера в 12:59

Московский НПЗ модернизируют с помощью российского оборудования

На Московский НПЗ прибыло российское оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти, сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».
Известиявчера в 09:14

Вице-президент НАС Шапарин: в России есть все предпосылки для снижения цен на бензин

Государство должно уделять больше внимания ценообразованию на топливо внутри страны, заявил вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин.
Экономика сегоднявчера в 11:46

Сеул попросил поддержки Эр-Рияда для участия в водородных проектах страны

Министр торговли, промышленности и энергетики Ли Чан Ян сделал запрос во время виртуальной встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом, так как Эр-Рияд активно продвигает масштабный проект по производству зеленого водорода, заявило министерство.
ИА Красная Весна04:47

Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $1500 за тысячу кубометров

Спотовая цена на газ на лондонской бирже ICE выросла до $1500 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ08:08