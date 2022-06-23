Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал данные о том, что впервые с марта спотовая цена газа в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Ранее в 2015 г. Госдума уже принимала закон, который устанавливал повышающие коэффициенты (так называемые "нашлепки" на НДПИ) для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли, что по, данным Минфина, должно было принести в бюджет РФ доходы в размере 340 млрд рублей в год.
Лицензии на месторождения Тамбейской группы – Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское – 22 июня переоформлены на совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" ООО "Газпром добыча Тамбей", свидетельствуют материалы Росгеолфонда.
Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с ростом цен на топливо, сообщили агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники.
Каленков отметил в связи с этим, что разрыв связей с Европой позволил России начать переход от "натиска экологизма" к более спокойным и взвешенным позициям и пересмотреть стратегию развития энергетики.
Правительство Чехии выделит 66 млрд крон (около €2,64 млрд) на покрытие части расходов коммерческих компаний и жителей республики на оплату счетов за энергию в течение предстоящего с октября отопительного сезона.
Министр торговли, промышленности и энергетики Ли Чан Ян сделал запрос во время виртуальной встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом, так как Эр-Рияд активно продвигает масштабный проект по производству зеленого водорода, заявило министерство.