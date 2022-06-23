Ранее в 2015 г. Госдума уже принимала закон, который устанавливал повышающие коэффициенты (так называемые "нашлепки" на НДПИ) для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли, что по, данным Минфина, должно было принести в бюджет РФ доходы в размере 340 млрд рублей в год.