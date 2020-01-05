Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинистр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Бен Уоллес
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру в 2012 году. Носит прозвища «Биг-Бен» и «Тело», играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Четыре раза признавался лучшим игроком обороны НБА, повторив достижение Дикембе Мутомбо, и считался одним из сильнейших игроков обороны в НБА 2000-х годов. Наибольших успехов Уоллес добился, выступая за «Детройт Пистонс», выиграв с этой командой чемпионское звание в сезоне 2003/2004 года.
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