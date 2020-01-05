Армия и оружие
Газета.RuМинистр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Хоккей
Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё
Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Политика
Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака
В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
Политика
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Армия и оружие
Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи
Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары по военному колледжу в Триполи. Об этом сообщает сайт Ean Libya.
Наука
В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком
Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Армия и оружие
Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Экономика
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта.
Общество
Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка
Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.
Технологии
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Спорт
Большунов уступил Клебо лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов уступил лидерство норвежцу Йоханнесу Клебо в общем зачете многодневки "Тур де Ски" по итогам шестого этапа, проходившего в итальянском Валь-де-Фьемме.
Футбол
Защитник киевского «Динамо» Сидклей перешёл в «Коринтианс»
По информации портала Transfermarkt, защитник киевского "Динамо" Сидклей перешел в "Коринтианс" на правах аренды.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
В КНДР пообещали ответить на угрозы безопасности мощным ударом
«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — цитирует материал ТАСС.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Происшествия
Умер спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок
Спасенный из горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Петербурге ребенок скончался в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.