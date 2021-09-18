Издание приводит мнение консалтинговой энергетической фирмы Baringa, в которой предположили, что в итоге в стране может остаться 10 поставщиков электроэнергии для бытового потребления по сравнению с 49 по состоянию на конец марта.
В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. В последующие дни падение цен ускорилось.
Почему интересы взрослых в России важнее интересов детей Руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская убеждена, что в российской системе защиты детей интересы ребенка учитываются в последнюю очередь.
Согласно имеющимся сведениям, которые опубликованы на официальном сайте компании Apple, отказ от использования плёнки в упаковочных коробках iPhone 13 и Phone 13 Pro может снизить использование количества пластика до 600 тонн.
Согласно исследованию американских учёных, к 2050 году только в США накопится свыше 10 млн тонн отработавших солнечных панелей, что эквивалентно весу трёх десятков 102-этажных небоскрёбов Эмпайр-стейт-билдинг.
История Программы предсказания преступности (predictive policing или pre-policing) занимаются сбором и анализом данных о случившихся преступлениях для того, чтобы определить будущего преступника или предсказать место преступления.