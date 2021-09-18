Будьте в Плюсе

Британский министр срочно обсудил с энергосектором рост цен на газ

На понедельник запланирован круглый стол с участием представителей отрасли, чтобы разработать план выхода из сложившейся ситуации.
ТАСС
Издание приводит мнение консалтинговой энергетической фирмы Baringa, в которой предположили, что в итоге в стране может остаться 10 поставщиков электроэнергии для бытового потребления по сравнению с 49 по состоянию на конец марта.
ТАСС
По словам Квартернга, преимуществом страны является диверсифицированные источники поставок газа.
Центральная Служба Новостей
В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. В последующие дни падение цен ускорилось.
ТАСС

Подробнее о событии

Британский Kwarteng снова встретится с энергетическими боссами по поводу цен на газ
Русская Планетавчера в 12:50
Британский министр срочно обсудил с энергосектором рост цен на газ
РЕН ТВ19:28
Из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии
Взгляд.рувчера в 16:56
Британский министр срочно обсудил с компаниями энергосектора рост цен на газ
ТАССвчера в 15:19
Британскому министру в срочном порядке пришлось обсудить с компаниями энергосектора рост цен на газ
Центральная Служба Новостей01:58

Интересное

Почему интересы взрослых в России важнее интересов детей

Почему интересы взрослых в России важнее интересов детей Руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская убеждена, что в российской системе защиты детей интересы ребенка учитываются в последнюю очередь.
Коммерсантъвчера в 08:01

На коробке iPhone 13 будет отсутствовать упаковочная пленка

Согласно имеющимся сведениям, которые опубликованы на официальном сайте компании Apple, отказ от использования плёнки в упаковочных коробках iPhone 13 и Phone 13 Pro может снизить использование количества пластика до 600 тонн.
FBM.ru02:43

К 2050 году во всём мире накопится свыше 80 млн тонн отработавших солнечных панелей

Согласно исследованию американских учёных, к 2050 году только в США накопится свыше 10 млн тонн отработавших солнечных панелей, что эквивалентно весу трёх десятков 102-этажных небоскрёбов Эмпайр-стейт-билдинг.
3DNewsвчера в 06:25

Она предсказала убийство

История Программы предсказания преступности (predictive policing или pre-policing) занимаются сбором и анализом данных о случившихся преступлениях для того, чтобы определить будущего преступника или предсказать место преступления.
N+116 сентября в 05:43