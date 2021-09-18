В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. В последующие дни падение цен ускорилось.
В ближайшем будущем астрономы смогут воспользоваться новыми мощностями обсерваторий следующего поколения – таких как космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST) и обсерватория Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
Три анимационных фильма, один арт-блокбастер, брутальные эпосы российского и американского разлива, первый мюзикл Спилберга, усы Эркюля Пуаро, советский нокаутер, грандиозность Marvel, и много-много волшебства на презентации Walt Disney Studios, состоявшейся 15 сентября в рамках СПбМКФ 2021.