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Британский оператор National Grid Gas может снизить риск нехватки газа на фоне роста цен

Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг обсудит проблему цен на газ с регулятором и представителями отрасли, сообщает профильный департамент.
ПРАЙМ
В последние недели цена газа на фьючерсном рынке Европы ставит рекорды.
ПРАЙМ
В то же время в правительстве Британии напомнили, что страна обладает широким спектром источников газоснабжения, обладающих достаточной мощностью, чтобы более чем удовлетворить спрос.
ПРАЙМ
В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. В последующие дни падение цен ускорилось.
ТАСС

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Власти Британии обсудят цены на газ с регулятором и представителями отрасли в условиях их роста
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