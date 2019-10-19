Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы, сообщает информагентство Reuters.

Политика Туск ожидает от Джонсона письмо об отсрочке по «Брекситу» Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщал, что ожидает письмо от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с запросом об отсрочке по «Брекситу».

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Шоу-бизнес Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Футбол «Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Общество Forbes включил семь компаний из России в рейтинг лучших работодателей Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.

Происшествия Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.

Происшествия Пожар в Ярославской области унес жизни пятерых детей Жилой дом загорелся в городе Ростов в Ярославской области. В результате погибли шесть человек — пятеро детей и один взрослый.

Политика Россия и Сербия подписали соглашение по размещению производств Минпромторг РФ и минэкономики Сербии подписали меморандум по локализации российских производств в республике, сообщается с церемонии подписания соглашения.

Экономика Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Происшествия В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.

Происшествия Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.

Авто Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».

Происшествия В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.

Политика Путин провел телефонные переговоры с Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем 41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.

Космос NASA показало новые скафандры для полетов на Луну Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.