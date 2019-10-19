Политика
Российская газетаБританский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы, сообщает информагентство Reuters.
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Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Газета.Ru 06:29
Политика
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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
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Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики
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Snob.ru 13:19
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
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Дни24 17 октября в 08:16
Происшествия
Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае
Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Взгляд.ру 14:55
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«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
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Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Происшествия
Пожар в Ярославской области унес жизни пятерых детей
Жилой дом загорелся в городе Ростов в Ярославской области. В результате погибли шесть человек — пятеро детей и один взрослый.
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Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:05
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
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Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
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В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
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Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
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Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате
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