Политика

Российская газетаРоссийская газетаБританский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы, сообщает информагентство Reuters.
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