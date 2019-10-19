Политика
Российская газетаБританский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы, сообщает информагентство Reuters.
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Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Космос
Россия на лунных станциях отработает технологии для роботов-помощников
Наработки, которые будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну, будут использованы для создания роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, следует из тезисов доклада, который специалисты ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") покажут на 70 Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.
РИА Новости 18:37
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
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Анонсирована Swansong — игра по Vampire: The Masquerade от авторов The Council
Состоялся полноценный анонс нарративной ролевой игры по вселенной Vampire: The Masquerade от создателей The Council из студии Big Bad Wolf.
Игромания.ру 07:16
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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
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Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Здоровье
Врач объяснил, почему опасен отказ от бюстгальтера
Медицинский специалисты объяснил, чем может обернуться для женщины отказ от верхней части нижнего белья.
Московский Комсомолец 11:13
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Шоу-бизнес
Вспоминаю маму: Принц Гарри трогательно упомянул леди Ди в интервью
Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.
Газета Metro вчера в 09:59
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Наука
Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов
Живущие в пустыне Сахара муравьи вида Cataglyphis bombycina оказались одними из самых быстрых живых существ на планете, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).
МедиаПоток 17 октября в 07:59
Единоборства
Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России
RT на русском 18:22
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Происшествия
В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском вчера в 06:45
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Происшествия
На отдыхе в Турции погибла девочка из России
Маленькая россиянка погибла в Турции, сообщает турецкое издание DHA. Семья Сугробовых отдыхала в Кемере.
BFM.ru 05:49
Авто
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.
Коммерсантъ вчера в 09:55
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru 16:52
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия вчера в 17:06
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Единоборства
Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights
Спорт-Экспресс 16:45
Общество
В Госдуме прокомментировали предложение запретить пластиковые пакеты
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
RT на русском вчера в 10:18
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06