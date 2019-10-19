Политика
Российская газетаБританский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы, сообщает информагентство Reuters.
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Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия
Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости 17:37
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений
"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
О начале операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября.
Lenta.ru 15:35
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru 06:47
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru 17 октября в 16:57
Происшествия
Появилось новое видео Михаила Хачатуряна и его дочерей
Радио Sputnik вчера в 06:57
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Происшествия
В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом
Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:18
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Здоровье
Медики назвали указывающие на рак изменения с телом
Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.
News.ru 17 октября в 21:55
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости вчера в 15:47
Общество
Пентагон изучит «метаматериалы инопланетного происхождения»
Министерство обороны США заключило контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), сообщает The Drive.
МИР 24 19:15
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста вчера в 11:23
Единоборства
Макгрегор на русском языке обратился к Нурмагомедову после оскорблений
Ранее отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве, писал News.ru.
News.ru 16:13
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Театры
Сергей Безруков поставит спектакль Олега Табакова в Губернском театре
Актуальные Новости 08:12
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Гаджеты
Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября
Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods Pro в конце октября.
Москва 24 вчера в 06:50