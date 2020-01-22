Политика
ВедомостиПарламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News. Как отмечает телеканал, законопроект получил одобрение обеих палат парламента.
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Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Авто
Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне
Нидерландский журнал опубликовал фото неизвестного автомобиля Renault.
Общество
В Минкомсвязи обсудят бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам
Минкомсвязь не исключает, что в рамках реализации проекта «Доступный интернет» будет предоставлен бесплатный доступ для россиян к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА
Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева
За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
Политика
Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией
Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
Фигурное катание
Алиев и Даниелян идут в числе лидеров на ЧЕ после короткой программы
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Политика
Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Космос
Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Шоу-бизнес
Сыну Никаса Сафронова понадобилась помощь медиков в Африке
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин обратился за помощью врачей во время отдыха в Африке.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.