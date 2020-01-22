Политика

ВедомостиВедомостиПарламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News. Как отмечает телеканал, законопроект получил одобрение обеих палат парламента.
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Британские депутаты утвердили законопроект о Brexit

Российская газета16:14

Правительство Британии одобрило новый законопроект о фермерских хозяйствах

Век20 января в 06:50

Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit

РИА Новости13:40

Sky: британский парламент утвердил законопроект о Brexit

ТАСС14:09

Британская палата лордов одобрила закон о Brexit

REGNUM14:02

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

Газета.Ru13:52

Внимание инвесторам: парламент Кипра одобрил законопроект о регулировании

Prian.ru20 января в 03:50
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Авто

Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне

Нидерландский журнал опубликовал фото неизвестного автомобиля Renault.
SpeedMe вчера в 01:41
Общество

В Минкомсвязи обсудят бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам

Минкомсвязь не исключает, что в рамках реализации проекта «Доступный интернет» будет предоставлен бесплатный доступ для россиян к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.
ФедералПресс вчера в 07:35
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
ТАСС 13:54
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Чемпионат 16:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor 16:32
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
РИА Новости 00:00
Политика

Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией

Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
REGNUM 15:24
Фигурное катание

Алиев и Даниелян идут в числе лидеров на ЧЕ после короткой программы

РИА Новости 12:02
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Политика

Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
ТАСС 06:32
Происшествия

У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
РИА Новости 07:29
Космос

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Газета Кемерова 19 января в 18:02
Шоу-бизнес

Сыну Никаса Сафронова понадобилась помощь медиков в Африке

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин обратился за помощью врачей во время отдыха в Африке.
Известия 16:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Bookmaker-ratings.ru 08:36
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Авто

Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день

Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
АвтоВзгляд 05:01
Фигурное катание

Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Коммерсантъ 16:39
Технологии

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 15:01
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Открытый Нижний вчера в 00:30
Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
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