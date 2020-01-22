Политика
Газета.RuБританский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что парламентарии одобрили законопроект по Brexit.
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Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генпрокурора Игоря Краснова, который сейчас является заместителем главы Следственного комитета.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Происшествия
Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском
В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Политика
Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»
Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Здоровье
Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса
Как сообщают местные СМИ, с сегодняшнего дня аэропорты и железнодорожные станции Уханя будут закрыты для отправления пассажиров.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Политика
Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Футбол
Мама Кавани: «Эдинсон зол на „ПСЖ“ и хочет перейти в „Атлетико“»
Берта Гомес, мама нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, подтвердила, что футболист желает продолжить карьеру в «Атлетико».
Политика
Трамп заявил о несправедливом отношении ВТО к США
Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо обращалась с США на протяжении многих лет, благодаря чему китайская экономика росла быстрыми темпами.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Политика
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Футбол
Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов
Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
Кино
Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов
Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
Путин: Мединский продолжит работать в сфере культуры
«Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему»,— сказал господин Путин на встрече со студентами образовательного центра «Сириус» (цитата по ТАСС).
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Шоу-бизнес
52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Модель и актриса сообщила, что она тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
Наука
Грибной мицелий поможет построить футуристические города
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Спорт