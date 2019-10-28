Политика
КоммерсантъБританский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон. Инициативу премьера поддержали 299 человек (нужны было две три голосов -- 434), сообщает Reuters.
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Политика
Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
РЕН ТВ 16:14
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Кино
В США скончался продюсер фильма «Китайский квартал» Роберт Эванс
В США в возрасте 89 лет скончался известный кинодеятель Роберт Эванс, выступивший в 1974 году продюсером знаменитого фильма Романа Полански "Китайский квартал", получившего "Оскар" за оригинальный сценарий.
Московский Комсомолец 14:37
Футбол
Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
RT на русском 15:16
Общество
Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках
Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.
РБК 09:26
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Политика
«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко
Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
REGNUM 08:43
Политика
Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал
В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Московский Комсомолец 10:47
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Авто
Более тысячи Toyota Land Cruiser Prado отзывают в России
В список "отзывников" попали Toyota Land Cruiser Prado, которые были проданы в период с 12 марта по 18 апреля этого года.
Новые автомобили 11:05
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 11:29
Армия и оружие
CNN: останки главаря ИГ могут быть сброшены в море
ТАСС вчера в 18:23
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Общество
Статую Дзюбы похитили в Подмосковье
Газета.Ru 15:25
Политика
В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину
Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
Газета.Ru 15:45
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ 12:32
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем вчера в 17:19
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru 26 октября в 01:41
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 06:36
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07