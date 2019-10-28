Политика
РБКПалата общин вновь отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах
Палата общин британского парламента не поддержала предложение провести досрочные выборы. С такой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из Европейского союза.
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Британский парламент отверг предложение Джонсона о проведении досрочных выборов
Известиявчера в 15:51
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Общество
Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине»
Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине» Белый дом сформировал состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
В Японии 4,5 тысячи человек после тайфуна не могут вернуться домой
Из-за тайфуна пострадали посевы на общей площади в 14 000 гектаров. Более 3,4 тысячи квартир и частных домов остается без воды.
RuNews24.ru 01:17
Здоровье
Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян
"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:10
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Известия вчера в 03:44
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 вчера в 04:53
Общество
Тульская область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. По данным «Тульского Бизнес-журнала», эти показатели для региона постоянные вот уже более трех лет подряд.
Тульские новости 27 октября в 12:18
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС вчера в 04:59
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».
Passion.ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика
Хабиров обновил структуру правительства Башкирии
Хабиров отметил, что большая часть республиканских министерств и ведомств сохранила свои названия, структуру и руководящий состав.
Интерфакс - Россия вчера в 01:51
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Политика
Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09