Политика

РБКРБКПалата общин вновь отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах

Палата общин британского парламента не поддержала предложение провести досрочные выборы. С такой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из Европейского союза.
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Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

Интерфакс00:30

Британский парламент отверг предложение Джонсона о проведении досрочных выборов

Известиявчера в 15:51

Новое поражение Джонсона: парламент выступил против досрочных выборов

РЕН ТВвчера в 15:09

Джонсон нашёл лазейку для проведения досрочных выборов 12 декабря

Говорит Москвавчера в 15:49

Британский парламент вновь отверг предложение премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах

Эхо Москвывчера в 20:03

Лейбористы будут настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки

РИА Новостивчера в 15:26

Британский кабмин до конца дня представит новое предложение о досрочных выборах

ТАССвчера в 15:26
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
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Тульские новости 27 октября в 12:18
Общество

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Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
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Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Газета.Ru вчера в 13:18
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Хабиров обновил структуру правительства Башкирии

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Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
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Армия и оружие

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Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
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Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
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Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
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