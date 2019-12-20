Политика

REGNUMREGNUMБританский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC. Законопроект, ранее внесенный в парламент лично Джонсоном, получил поддержку 358 членов Палаты общин.
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Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани. Видеозапись была опубликована в Twitter.
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Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

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