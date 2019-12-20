Политика
REGNUMБританский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC. Законопроект, ранее внесенный в парламент лично Джонсоном, получил поддержку 358 членов Палаты общин.
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Джонсон празднует триумф: британский парламент утвердил сделку по «Брекзиту»
Московский Комсомолец12:44
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Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Происшествия
Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной
32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Политика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Футбол
Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
У футбольного клуба «Рубин» появился новый главный тренер — Леонид Слуцкий.
Наука
Найден самый древний на планете ископаемый лес
В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Происшествия
Французского хирурга подозревают в изнасиловании сотен детей
Прокуратура Франции обвинила хирурга Ле Скуарнека в многолетних домогательствах и изнасилованиях детей.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани
В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани. Видеозапись была опубликована в Twitter.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Армия и оружие
Военные Сирии остановили бронеавтомобиль США в районе города Камышлы
Военнослужащие Сирийской арабской армии остановили бронеавтомобиль военных США на автодороге между городами Хасака и Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье
44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Общество
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Общество
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Экономика
Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области
В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
Политика
Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Спорт
Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.