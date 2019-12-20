Политика

REGNUMREGNUMБританский парламент поддержал соглашение по Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC. Законопроект, ранее внесенный в парламент лично Джонсоном, получил поддержку 358 членов Палаты общин.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о Brexit

РБК10:16

Новый состав Палаты общин, как ожидается, сегодня рассмотрит соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Эхо Москвы00:01

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

РИА Новости09:38

Британская палата общин одобрила законопроект о Brexit

Московский Комсомолец09:46

Британский парламент поддержал соглашение по Brexit

REGNUM10:58

Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС

ТАСС10:02

Британский парламент одобрил законопроект о «Брексите» во втором чтении

Коммерсантъ10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Происшествия

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
Космос

Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

РБК 07:35
Происшествия

В Москве «заминировали» все станции метро

ТАСС 10:06
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Футбол

Жардима могут уволить из «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, сообщает издание Matin.
Bookmaker-ratings.ru 18 декабря в 13:14
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Salt Mag 09:52
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 18 декабря в 21:16
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 18 декабря в 01:16
Кино

Кинокритики назвали лучший сериал 2019 года

МИР 24 02:20
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Европе начинается судебный процесс против соратника Яценюка, отмывавшего деньги в швейцарском банке

На швейцарские счета Мартыненко выводил откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Skoda JS при заключении контрактов с украинским Энергоатомом.
Новостной фронт 08:58
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол

Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Вести.Ru 11:09
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Украина.ру 03:52
Политика

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Известия 08:37
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Политика

Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 05:13
Футбол

МВД выразило жесткую позицию по работе с болельщиками

Представители Министерства внутренних дел (МВД) выразили жесткую позицию по работе с болельщиками, сообщает Sport24.
Газета.Ru 09:12
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Наука

В некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом

Анализируя значения слов, используемых для описания эмоций на более чем 2000 языках, исследователи нашли некоторые универсальные истины, а также культурные особенности.
Научная Россия вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске

Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
WomanHit.ru 05:40
Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Культура

Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

Газета.Ru 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное