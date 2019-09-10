Политика
РИА НовостиБританский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах. Предыдущее отклонили на прошлой неделе. Изначально глава правительства был против досрочных выборов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика
В США 48 штатов начали антимонопольное расследование против Google
Как отмечает CNN, расследование в отношении Facebook уже началось: об этом 6 сентября заявили восемь штатов и округ Колумбия.
Телеканал RTVI 02:28
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Ибрагимовичу поставят памятник в Швеции
Sports.ru 01:44
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Футбол
Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Происшествия
Мать продала новорожденных близнецов и купила новый телефон
Регион online 00:53
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над Казахстаном
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 поблагодарил болельщиков за поддержку, призвав недооценивать победу.
News.ru 03:14
Политика
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова принадлежащей Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:00
Финансы
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
ПРАЙМ вчера в 14:16
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Финансы
Рубль смог немного укрепиться на Московской бирже
В понедельник, 9 сентября, российская валюта смогла немного укрепиться в ходе торгов на Московской бирже.
Единый банк вчера в 05:54
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Армия и оружие
Новый истребитель получит «полтора двигателя»
Проведённые специалистами оценки показывают, что концепция такой силовой установки, названной «полтора двигателя», предполагает изменение степени двухконтурности в зависимости от режима полёта истребителя.
Популярная механика вчера в 05:25
Кино
Paramount снимет новую версию боевика «Без лица»
Киностудия Paramount Pictures снимет новую версию знаменитого боевика 1997 года выпуска "Без лица".
Kinonews.ru 01:32
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Футбол
Рамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Евро-футбол.ру 03:27
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
РИА Новости вчера в 23:10
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен на тестах
«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
Автоновости дня 00:53