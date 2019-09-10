Политика
Вести.RuБританский парламент проголосовал против досрочных выборов
Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре текущего года досрочные выборы в парламент страны во второй раз отвергнуто Палатой общин: в ходе голосования его поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Здоровье
В России подорожали жизненно необходимые лекарства
Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.
Газета.Ru 04:33
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Политика
В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
Коммерсантъ вчера в 02:52
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Футбол
Семин раскритиковал календарь РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "СЭ".
Газета.Ru 01:29
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Российская газета 02:41
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин
39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.
Московский Комсомолец 04:32
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
В Польше заявили, что суд ЕС ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
На Украине не исключили дополнительного обмена пленными с РФ
Общественная служба новостей 03:47
Авто
Во Франкфурте представлен новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover представила на Франкфуртском автосалоне новое поколение внедорожника Defender.
Известия 04:24
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Кино
Никита Михалков назвал «Оскар» слишком политизированным
В последнее время премия «Оскар» стала чрезмерно политизированной.
ГлобалМСК.ру 00:12
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Экономика
Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером
Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Forbes 01:34
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Театры
Челябинцев шокировала обнаженная актриса Волковского театра
Очевидцы рассказали, что в начале спектакля актрисы садились на унитаз.
Культуромания 01:48
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия
В Сочи во время пожара в частном доме погибла девушка
Деловая газета. Юг 02:21