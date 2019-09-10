Политика

Вести.RuВести.RuБританский парламент проголосовал против досрочных выборов

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре текущего года досрочные выборы в парламент страны во второй раз отвергнуто Палатой общин: в ходе голосования его поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого.
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