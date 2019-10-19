Политика
Life.ruБританский парламент обязал Джонсона просить отсрочку Brexit
Британский парламент большинством голосов, 322 против 306, проголосовал за принятие поправки, которая обязывает премьер-министра страны Бориса Джонсона просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.
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Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Хоккей
Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 09:49
Здоровье
Краснодарская клиника вошла в топ-20 крупнейших частных медцентров РФ
Краснодарская сеть клиник «Екатерининская» заняла 12-е место в рейтинге 20 крупнейших частных медицинских центров России, составленном Forbes.
РБК Краснодар 17 октября в 06:48
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 14:35
Шоу-бизнес
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за ее здоровье
Пока Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационной клинике, ее близкие призывают всех неравнодушных помолиться о ее здоровье.
МонаВиста 10:34
Происшествия
СК провел обыски в компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы
На сайте Следственного комитета (СК) России была представлена информация о том, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе золотодобывающей организации, рабочие которой погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.
Журналистская правда 12:15
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса
Газета.Ru 18:28
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Здоровье
Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки
Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.
Вечерний курьер 10:55
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Здоровье
Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск вчера в 09:42
Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Космос
NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле
Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
URA.Ru 00:11
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
RT на русском 09:52
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Киноафиша России вчера в 07:58
Космос
Starliner готовится к двум основным тестам до конца года
Космический корабль Boeing Starliner готовится к двум крупным летным испытаниям до конца года, которые проложат путь к его первому космическому полету в 2020 году.
AstroNews.ru 06:32
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета 20:07
Политика
Суд арестовал Гладковского с правом внесения залога
После длительного совещания судей, было принято решение – арестовать Гладковского на два месяца с правом внесения залога 10 623 130 гривен.
ИА Новороссия 16:03
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Политика
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
Взгляд.ру вчера в 09:35