Политика

Life.ruLife.ruБританский парламент обязал Джонсона просить отсрочку Brexit

Британский парламент большинством голосов, 322 против 306, проголосовал за принятие поправки, которая обязывает премьер-министра страны Бориса Джонсона просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.
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