Политика
РБКБританский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit
В сентябре палата лордов британского парламента утвердила законопроект, который препятствует выходу страны из Евросоюза 31 октября без сделки об условиях. Согласно документу, Джонсон должен просить о трехмесячной отсрочке Brexit, если 19 октября парламент не одобрит соглашение об условиях.
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Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК вчера в 06:32
Армия и оружие
Обнародовано видео запуска баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Опубликовано видео запуска баллистических ракет на учениях «Гром-2019». Кадры обнародовал телеканал «Звезда».
Политика Сегодня 17 октября в 08:56
Финансы
Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Политика
Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Дождь вчера в 11:18
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС 17 октября в 15:06
Политика
Франция выступила за санкции против Турции
Французские парламентарии призывают Евросоюз ввести экономические санкции в отношении Анкары – как наказание за проведение военной операции в Сирии.
Вести.Ru вчера в 23:17
Происшествия
В Каталонии почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков
Почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков в различных городах Каталонии в день проведения всеобщей забастовки, сообщают врачи.
РИА Новости вчера в 20:06
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Политика
Медведев предупредил об ответе на размещение баз НАТО у границ России
Медведев 19 октября посетит Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича.
РИА Новости 04:46
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 17 октября в 17:00
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12
Футбол
Огбонна: «С нетерпением жду встречи с „Эвертоном“»
Защитник "Вест Хэма" Анжело Огбонна прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против "Эвертона".
Soccer.ru 17 октября в 02:13
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Футбол
Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате
Футболисты «Веракруса» в течение нескольких первых минут поединка просто стояли на поле, выражая тем самым свой протест из-за долгов по зарплате.
Metaratings 04:33
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Космос
Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
TechFusion 17 октября в 04:40
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили вчера в 23:56
Политика
Захарова рассказала об информационной агрессии против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной агрессии в мире в отношении России.
RT на русском 05:54
Кино
Полнометражный фильм «Друзья» с Дженнифер Энистон не будет снят
По заявлению Дженнифер продюсеры воздерживаются от создания полнометражного фильма.
SM News вчера в 02:51