В сентябре палата лордов британского парламента утвердила законопроект, который препятствует выходу страны из Евросоюза 31 октября без сделки об условиях. Согласно документу, Джонсон должен просить о трехмесячной отсрочке Brexit, если 19 октября парламент не одобрит соглашение об условиях.

Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

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