Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit

В субботу Парламент Великобритании проведет голосование по выходу из Европейского союза. Об этом сообщило агенство РИА Новости. Голосование определит, останется ли страна в ЕС, или же выйдет из него.
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Парламент Великобритании проведет голосование по Brexit

Rambler News Service07:05

Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

РИА Новостивчера в 17:54

Британский парламент впервые за 37 лет собрался в субботу. На повестке — судьба Brexit

Телеканал 360°05:30

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ТВ Центр05:13

Судьба новой сделки с ЕС по Brexit решится на чрезвычайном заседании парламента Британии

ТАССвчера в 17:02

Те же яйца, но дороже. Палата общин соберется на Brexit как на войну

Радио Sputnikвчера в 10:35
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«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики

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