Политика
RT на русскомБританский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
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Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Авто
Показан самый недорогой паркетник Hyundai HB20
Концерн Hyundai активными темпами занимается подготовкой к премьерному показу следующей генерации модели HB20.
Pnzdrive 07:40
Футбол
Дуглас Коста опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»
Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг сообщения, связывающие его с интересом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 14:29
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Экономика
Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе
Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
Известия 15:00
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости 20:03
Политика
КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии
«Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.
Евразия Daily 12:02
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Полномочные представители РФ и США обсудят в Вене борьбу с терроризмом
В консультациях примут участие заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, а также представители заинтересованных ведомств обеих стран.
ТАСС вчера в 17:07
Кино
Студия Paramount Pictures переснимет фантастический боевик «Без лица»
Находящаяся в поиске новых проектов и потенциальных франшиз студия Paramount Pictures решила переснять ещё один из своих кассовых хитов «Без лица».
Кинобизнес сегодня 19:24
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
В Москве 8 сентября состоялись выборы в городскую думу, в результате которых почти половину мест займут представители оппозиционных сил или же те, кого поддержала оппозиция.
Газета.Ru 04:59
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Наука
Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих
Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
Anonsens 06:25
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Футбол
«Барселона» остаётся лидером Ла Лиги по пределу заработной платы
«Барселона» остаётся лидером испанской Ла Лиги по пределу заработной платы, сообщает AS.
Евро-футбол.ру 13:22
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09