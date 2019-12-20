Политика

DP.RUDP.RUДепутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit

Депутаты палаты общин парламента Великобритании поддержали во втором чтении проект закона о Brexit, передает РИА Новости. За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против.
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